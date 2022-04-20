ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді назвали компанії, які сплатили податки до бюджету наперед

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 17:20
У Раді назвали компанії, які сплатили податки до бюджету наперед Фото: голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Попри війну, багато великих компаній сплатили податки до державного бюджету України наперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову податкового комітету Верховної ради Данила Гетманцева в Telegram.

"Дуже вдячний компаніям, які у війну, незважаючи ні на що платять податки наперед", - написав він.

Зокрема, він зазначив наступні бренди:" Хортиця"," Баядера"," Філіп Моріс"," АТБ", "Новус".

"Але, на жаль, є і негативні приклади. Підприємці використовують війну, як причину не платити податки армії навіть за мирні періоди. Ймовірно, вони вважають, що їхній бізнес матиме сенс і перспективу при негативному розвитку подій", - додав нардеп, анонсувавши надати список неплатників пізніше.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів заявив, що війна Росії проти України може обійтися українській стороні втратою до 50% валового внутрішнього продукту (ВВП). Але все буде залежати від подальших сценаріїв.

Україна протистоїть російському вторгненню 56-й день. Остання інформація - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Податки Данило Гетманцев
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати