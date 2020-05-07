У Раді назвали дату наступного позачергового засідання ВР

Наступне позачергове засідання Верховної ради відбудеться у середу, 13 травня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Засідання вирішили проводити у середу, аби зібрати максимальну кількість нардепів у сесійній залі.

"Так (відбудеться, - ред.). Тільки не у вівторок, а у середу. Тому що поспілкувались з депутатами. Нам необхідна присутність майже цілого парламенту. В понеділок вихідний, у вівторок буде якась кількість людей, яка не приїде. Тому вирішили у середу, щоб зібрати максимальну кількість людей в парламенті", - заявив Арахамія.

За його словами, позачергове засідання наступного тижня триватиме близько 12 годин.

"Буде, здається 14 питань. Я думаю, що весь день це займе десь 10-12 годин, ця позачергова сесія. Тобто, це велика сесія. 3-4 години мінімум - це закон про банки, потім ще 13 питань, серед яких година запитань до уряду, звіт голови НБУ, питання до нього. Це мінімум 45 хвилин. А потім ще десять законів з обговоренням", - додав парламентар.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання Верховної ради України у четвер, у залі зареєструвалися 317 нардепів.

Як писало РБК-Україна,Верховна рада України може вийти з карантину 18 травня. Автором відповідного проекту постанови є Арахамія. Згідно з проектом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.