Названа дата презентації проекту держбюджету 2020

Кабінет міністрів планує презентувати проект держбюджету на 2020 рік у неділю. Про це заявила представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, проект державного бюджету наврядчи буде внесено у цю п'ятницю, 13 вересня. Проте, провести його презентацію планується вже цього тижня.

"Завтра - не думаю. Але в неділю буде запрезентовано проект Кабінету міністрів. Я розмовляла з міністром фінансів пані Маркаровою. Вони працюють день і ніч. Сподіваюсь, що все буде вчасно. Я не знаю, чи буде працювати парламент, я ще не зясувала такі організаційні моменти. Але законопроект про державний бюджет буде внесено вчасно. Там питання збільшення виплат. Щоб їх збалансувати - треба попрацювати. Пенсіонери все таки чекають на збільшення пенсій", - заявила Верещук.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Камбіну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 серпня Маркарова заявила, що робота Міністерства фінансів України над проектом державного бюджету на 2020 рік знаходиться на фінальній стадії.