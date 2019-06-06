В Раді не знайшли шляху прискорити розгляд виборчого кодексу

Розгляд усіх поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками не вдастся прискорити. Про це повідомив голова підкомітету з питань виборів і референдумів комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Олександр Черненко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Водночас у комітеті прогнозують, що Верховній раді вистачить часу для ухвалення нового виборчого кодексу до парламентських виборів.

"Немає ніяких спрощених процедур. Процедура одна. Ми будемо йти по кожній поправці", - заявив Черненко.

За його словами, кодекс не зможуть розглядати ні по спеціальній скороченій процедурі, ні шляхом ініціювання позачергових засідань.

"Я озвучував варіант влаштування позачергових засідань, але як ідею. Я не можу ініціювати цього. Є процедура ініціювання позачергових засідань. Там має певна кількість депутатів звернутись і голова Верховної ради має його скликати. Скажімо так, це хороша ідея, але вона малореалістична", - заявив Черненко



Нагадаємо, парламент має увійти в розгляд виборчого кодексу у цей пленарний четвер 6 червня.

РБК-Україна писало, вчора голова парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна рада України зможе прийняти новий виборчий кодекс на цій літній сесії.