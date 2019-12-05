У Раді нардеп знову "кнопкодавив"

Позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват 4 грудня знову "кнопкодавив" у новому парламенті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рух "Чесно".

Під час розгляду в другому читанні проекту закону про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО на Донбасі, він натиснув на дві кнопки "утримався" - за себе та за свого сусіда. Він "кнопкодавив" за іншого закарпатського позафракційного мажоритарника - Валерія Лунченка.

"Свою праву руку, котру простягнув до чужого пульта, народний обранець прикрив газетою", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами голосування щодо поправки №20, і Горват, і Лунченко утрималися.

До цього рух "Чесно" зафіксував чотири факти порушення цим депутатом процедури особистого голосування.

Нагадаємо, в кінці жовтня Верховна рада прийняла за основу закон, яким вводиться кримінальна відповідальність за "кнопкодавство". За документ проголосували 287 нардепів.

Даний закон внесли в Раду в кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство