У Раді почали прийом пропозицій нардепів щодо кандидата на посаду судді КСУ

У Верховній раді України розпочали прийом пропозицій від народних депутатів щодо кандидатур на посаду судді Конституційного суду України (КСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

Як зазначається, право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді КСУ може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

За інформацією Апарату ВР, заяву з пропозицією кандидата на посаду судді КСУ можна подати протягом 30 днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна рада призначила депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Совгирю своїм постійним представником в Конституційному суді України. За її призначення проголосували 244 нардепів.

Крім того, у грудні 2019 року суддя Конституційного суду Микола Мельник пішов у відставку. Мельника звільнили у зв'язку з його заявою про відставку.