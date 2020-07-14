ru
ua

У Раді можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес

Автор: Игорь Литвиненко

Нардепи планують вирішити кілька технічних розбіжностей

У Верховній раді можуть попросити президента ветувати закон про гральний бізнес. Після виправлення зауважень, закон планують знову проголосувати.

Популярні новини

Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз в законі існує кілька технічних розбіжностей.

"Зараз зведемо це у купу і подивимося. Є два сценарії: перший сценарій все нормально і ми якось техніко-юридичними правками це виправимо. Якщо ні, то будемо просити президента з зауваженнями для того, щоб ще раз проголосувати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні народні депутати прийняли у другому читанні закон про легалізацію грального бізнесу, незважаючи на велику кількість правок, у зв'язку з чим розгляд законопроекту могли перенести на наступну сесію.

Згідно з законом, за ведення грального бізнесу без ліцензії вводиться кримінальна відповідальність, а саме штрафи до 680 тисяч гривень. За повторне порушення штрафуватимуть на суму від 680 до 850 тисяч гривень. Також передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі.

При цьому народні депутати заблокували підписання закону про гральний бізнес.

Прогноз погоди
► У Гаазі допитають президента Косово у справі про військові злочини ► Зеленський виступив за довічне ув'язнення за п'яні ДТП з жертвами
Читати всі новини