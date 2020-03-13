В Раді не виключили проведення кількох позачергових засідань

Голова Верховної ради Дмитро Разумков не виключив, що Рада проведе кілька позачергових засідань. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступного тижня буде відомо про позачергові засідання, на яких буде прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ.

"Я думаю, що в будь-якому випадку наступного тижня ми будемо бачити позачергове засідання або декілька засідань, на яких буде прийматись законопроекти необхідні для забезпечення роботи різних установ, забезпечення належних умов праці та існування наших співгромадян. Я думаю, що незабаром ми зможемо надати інформацію коли саме відбудеться таке засідання і який порядок денний на ньому буде запропонований", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ буде ініціювати позачергове засідання Верховної ради для прийняття закону про боротьбу з коронавірусом.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Європа стала епіцентром пандемії коронавірусу. В даний час щодня реєструється більше випадків, ніж у розпал епідемії в Китаї.