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У Раді ініціювали кримінальні справи щодо захоплення Плисецького гранітного кар'єру

Новини » Політика     01.06.2020 - 11:15
У Раді ініціювали кримінальні справи щодо захоплення Плисецького гранітного кар'єру
Фото: Плисецкий гранітний кар'єр (з відкритих джерел)

Як зазначається у зверненні, причетним особам може бути пред'явлено декілька обвинувачень

Народний депутат Олександр Дубинський ініціює відкриття кримінальних справ на предмет захоплення гірничопромислового підприємства ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" (ТОВ "ПГК"). Зокрема, нардеп підозрює у змові депутата Верховної ради Ігоря Кисельова.

Про це йдеться в офіційному зверненні нардепа на керівника Національної поліції Ігоря Клименка та міністра юстиції Дениса Малюську, передає РБК-Україна.

Як зазначається у зверненні, причетним особам може бути пред'явлено декілька обвинувачень: навмисне доведення компанії до банкрутства, фальсифікація документів, невиконання рішень судів та інше.

Крім того, нардеп закликав правоохоронні органи розслідувати незаконні дії Павла Говорова у відношенні ТОВ "ПВК", і скасувати його нібито незаконні постанови, а також записи про обтяження, які були проведені реєстратором Києво-Святошинської держадміністрації Київської області Ткаченко Д.В.

Як наголошується, Плисецький гранітний кар'єр був доведений до банкрутства за участю Павла Говорова, який ігнорував постанови судів і міг надавати підтримку "загарбникам" підприємства. На поточний момент робота ТОВ "Плисецький гранітний кар'єр" зупинена, хоча ще в середині 2019 року підприємство було функціонуючою компанією.

Як відомо, у підприємства була заборгованість по кредиту "Укргазбанку" на суму 64 млн грн. Пізніше борг був реструктуризований і підприємство підписало з банком мирову угоду. Всього ТОВ "ПВК" перерахувало за кредитом 56 млн грн, у тому числі 20,9 млн грн після укладення мирової угоди, яку сторони повинні були продовжити після того, як компанія в першій половині 2019 року продовжить Спеціальний дозвіл на користування надрами.

За словами Дубинського, після зміни керівництва "Укргазбанку" фінустанова відмовилася виконати цю домовленість. В результаті приватний виконавець Павло Говорів наклав арешт на майно та кошти ТОВ "ПВК", і виніс постанову про стягнення винагороди на €250 тис.

Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна заявили, що рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) організував та очолив колишній директор компанії Олександр Гладушко.

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Автор: РБК-Україна

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