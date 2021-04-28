В Раде хотят заслушать Шмыгаля по выполнению постановления о противодействии COVID
Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации обратится к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, чтобы инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля. Его хотят заслушать по выполнению постановления ВР о противодействии COVID-19.
"Члены комитета поддержали предложение обратиться к председателю ВР с просьбой инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии обеспечения Кабинетом министров выполнения постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", - говорится в сообщении.
Заслушивание хотят провести в ходе ближайших часов вопросов к правительству в Раде.
Что предусматривало постановление
Принятый парламентом документ предусматривал:
- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.
Планировалось введение в действие единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для Украинской, имеющих симптомы или болеют коронавирусной болезни для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Напомним, в конце октября 2020 года Рада одобрила соответствующий проект постановления №4228. Согласно документу, в Украине должны были создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Как писало РБК-Украина, пленарное заседание Верховной рады в эту пятницу могут отменить. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.