В Раде хотят заслушать Шмыгаля по выполнению постановления о противодействии COVID

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации обратится к главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, чтобы инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля. Его хотят заслушать по выполнению постановления ВР о противодействии COVID-19.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Члены комитета поддержали предложение обратиться к председателю ВР с просьбой инициировать рассмотрение отчета премьер-министра Дениса Шмыгаля о состоянии обеспечения Кабинетом министров выполнения постановления "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз", - говорится в сообщении.

Заслушивание хотят провести в ходе ближайших часов вопросов к правительству в Раде.

Что предусматривало постановление

Принятый парламентом документ предусматривал:

создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

массовое тестирование на коронавирус;

увеличение мощностей лабораторий;

перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Планировалось введение в действие единой всеукраинской многоканальной телефонной линии для Украинской, имеющих симптомы или болеют коронавирусной болезни для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Кроме того, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.