У Раді хочуть зробити QR-код на товарах обов'язковим: для чого це потрібно

У Верховній раді зареєстрований законопроект щодо маркування продукції шляхом нанесення QR-коду. Це потрібно для інформування споживача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект № 7497 .

Пропонується внести зміни до закону "Про загальну безпечність нехарчової продукції" та зобов'язати виробників "зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер, назви складових частин тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством, у тому числі шляхом нанесення позначення QR-коду".

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, основна перевага QR-коду - це легке розпізнавання сканувальним обладнанням (в тому числі й фотокамерою мобільного телефона), що дає можливість використання в торгівлі, на виробництві, в логістиці.

"Тому застосування маркування шляхом нанесення на продукцію позначення QR-коду, який дає змогу здійснювати його зчитування та одержувати для ознайомлення всю чи частину інформації про відповідну продукцію в електронному вигляді із офіційного веб-сайту виробника та/або імпортера, є важливим кроком діджиталізації бізнес процесів", - йдеться в документі.