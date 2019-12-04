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У Раді готують додатковий закони про контроль за концентрацією земельних угідь

Новини » Політика     04.12.2019 - 18:14
У Раді готують додатковий закони про контроль за концентрацією земельних угідь
Фото: Микола Сольський (agropolit.com)

Розглядати закон планують у пакеті законопроектів земельної реформи

У Верховній раді готують додатковий законопроект про контроль за концентрацією земельних угідь. Про це заявив голова комітету з питань аграрної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Сольський під час парламентських слухань щодо земельної реформи, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект буде розглядатися в пакеті проектів земельної реформи, які вже внесені в парламент.

"Готуються ще законопроекти щодо контролю за концентрацією, фінансової підтримки та інші", - сказав Сольський.

Раніше РБК-Україна писало, що в законопроекті про відкриття ринку землі планують суттєво зменшити концентрацію земельних угідь в одні руки. За словами Скольского, Він зазначив, кожна друга правка, представлена до другого читання проекту, стосується змін концентрації.

Також повідомлялося, що міністр економіки Тимофій Милованов пояснив необхідність перехідного періоду перед запуском ринку землі. За його словами, реформа землі полягає в тому, щоб надати можливість розвиватися аграрному сектору.

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