В Раді готують "велику парламентську реформу"

В Україні готують закон про опозицію, але парламент потребує змін і в коаліції. В законопроекті пропонують розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.

Про це народний депутат від "Слуги Народу" Галина Третьякова заявила в інтерв'ю "Громадському".

Нардеп вважає, що це допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок та негативних явищ у Раді.

"Дуже часто кажуть, що коаліційна угода - це оці реформи чи політики, які записані в коаліційній угоді. Це суть угоди, але має бути ще велика частина коаліційної угоди, яка називається "організаційна частина", і її можна перекласти на просту мову: "Як ми домовляємося", щоб була прийнята ця політична програма", - сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням правами народних депутатів України в ході законодавчої процедури".

До цього Рада підтримала у другому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до регламенту Верховної ради України.