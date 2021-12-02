У Раді не дали можливість табачникам обмежити кількість оптових покупців, - Холодов

У "ресурсному" законопроекті №5600 народні депутати намагалися внести виправлення №144, яке могло б дати можливість виробникам цигарок обмежити кількість оптових покупців. Ця норма також могла б ще більш монополізувати тютюновий ринок, але в парламенті провалили поправку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова в Telegram-каналі .

"Поправка пропонувала дати виробникам сигарет можливість антиринково тиснути на оптові торгові компанії, втручатися в їхню бізнес-діяльність, вимагати документи, які є комерційною таємницею та дискримінувати одні компанії на користь інших. Виробники цигарок отримали б прав більше, ніж є у Антимонопольного комітету та Державної податкової служби", - написав депутат.

За його словами, ця поправка, по суті, пропонувала передати частину повноважень Антимонопольного комітету та Державної податкової служби приватному бізнесу.

Нагадаємо, на українському тютюновому ринку, за даними АМКУ, є оптовий монополіст - "Тедіс Україна", який контролює більшу частину оптового ринку.

У вересні 2020 року КМУ хотів відмовитися від частини державних функцій та передати їх табачникам - тоді КМУ ухвалив постанову №840 та єдиного оператора, яку у вересні 2021 року суд скасував як незаконну.

"Посилення монополії призводить до зростання контрабанди та контрафакту. Власне, саме це зараз і відбувається на тютюновому ринку. У передвиборчій програмі партії "Слуга народу" йшлося про демонополізацію ринків", - пояснив Холодов.