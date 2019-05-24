У БПП анонсували закон про вибори з відкритими списками

Найближчим часом Верховна рада може розпочати розгляд законопроекту щодо змін виборчої системи на основі відкритих виборчих списків. Про це заявив голова фракції БПП Артур Герасимов в ефірі каналу "Прямий".

Герасимов розповів, що в найближчі тижні на розгляді будуть знаходитись соціальні закони, а також закони, які стосуються сфери нацбезпеки. Окрім цього, будуть розглядатись такі законопроекти, як про тимчасові слідчі комісії, додав він.

"Також найближчим часом парламент розпочне розглядати законопроект щодо змін до виборчої системи, підкреслюю, на основі відкритих виборчих списків", - заявив Герасимов.

Він наголосив, що ці питання були обговорені на зустрічі голів фракцій з головою Верховної ради Андрієм Парубієм у четвер, 23 травня.

Нагадаємо, Верховна рада 22 травня збиралася на позачергове засідання для розгляду законопроекту президента Володимира Зеленського щодо змін до закону про вибори. Але депутати не змогли підтримати включення законопроекту до порядку денного сесії. Законопроект президента передбачав збереження закритих списків.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання. Своїм указом президент також призначив дострокові вибори на 21 липня. Указ президента вже оскаржений у Верховному суді.