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У Раді анонсували розмову з керівником МВФ після ухвалення закону про банки

Новини » Фінансова криза 2020     13.05.2020 - 14:59
У Раді анонсували розмову з керівником МВФ після ухвалення закону про банки
Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)

З директором-розпорядником МВФ розмовляє або президент або прем’єр

Після ухвалення закону про банки у цю середу відбудеться спілкування директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Арахамія, закон про банки був останнім кроком для отримання допомоги від МВФ.

"Останній крок подолали і будемо сподіватись, що на протязі наступних двох тижнів отримаємо першу частину траншу, який дозволить стабілізувати економіку України та реалізувати програму уряду, в т.ч. антикризовий бюджет", - сказав він.

За його інформацією, сьогодні буде спілкування з головою фонду. "І буде можливо більше детальна інформація. Перша сума в цьому році - 3,5 мільярди, здається тільки на Stand-by кредит, а потім там до нього є пов’язані макрофінансова допомога ЄС, кредит Світового банку і таке інше", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) йдуть на вищому рівні. За його словами, переговори ведуться на рівні президента і прем'єра, а також глави МВФ Крісталіни Георгієвої.

Як повідомляло РБК-Україна, ухвалений Верховною радою закон про збанкрутілі та націоналізовані банки (проект 2571-д) дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Закон був головною попередньою умовою МВФ.

Теги Новини України МВФбанкиВерховна Рада
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