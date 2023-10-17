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Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС

Фото: Совбез ООН отклонил резолюцию РФ с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совбез ООН отклонил резолюцию с призывом к прекращению огня между Израилем и Сектором Газа, при этом не осуждая действия террористов ХАМАС. Ее предложила Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Как сообщается, за российскую резолюцию проголосовали пять стран-членов Совбеза при необходимом минимуме в девять голосов. Против было четыре страны, шесть воздержались.

В поддержку документа выступили Россия, Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Воздержались Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

США, Британия и Франция, в частности, проголосовали против в связи с тем, что в документе не осуждают боевиков ХАМАС за нападение на Израиль.

В проекте резолюции предлагалось призвать к немедленному гуманитарному прекращению огня и осудить какое-либо насилие и акты терроризма в отношении гражданских лиц, но упоминания террористических группировок не было.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, заявила о том, что Россия выдвинула свою резолюцию без консультаций.

"В резолюции не упоминается ХАМАС, нет ни слова о нем. А не осудив ХАМАС, Россия покрывает террористическую группу, которая жестоко расправилась с мирными жителями, которые ни в чем не виноваты. Это возмутительно", - сказала она.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны Сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили тысячи гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС из-за смертельного нападения на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Вчера СМИ сообщали о якобы согласовании прекращения огня в Секторе Газа. При этом Израиль это возразил, заявив, что на юге Сектора Газа продолжаются ведение военной операции.

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ООНХАМАСИзраильСектор Газа