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Совбез ООН принял резолюцию о гуманитарных паузах в Секторе Газа

Фото: Совбез ООН принял резолюцию по прекращению огня в Газе (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совбез ООН одобрил резолюцию по введению "гуманитарных пауз" в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.

Резолюция требует ввести "достаточное количество дней" гуманитарных пауз для обеспечения доступа помощи мирным жителям Газы.

12 членов Совбеза ООН проголосовали "за", США, РФ и Великобритания воздержались от голосования.

Наземная операция израильской армии

В начале октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Во время нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи" и начал регулярно обстреливать цели в секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в сектор Газа.

До этого Совбез ООН уже требовал ввести "гуманитарные паузы", но США ветировали его.

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