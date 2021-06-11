Радари та комплекси боротьби з безпілотниками: США розповіли подробиці допомоги Україні

Допомога включає навчання, обладнання та консультативні зусилля, щоб допомогти українським силам зберегти територіальну цілісність, захистити кордони та поліпшити взаємодію з НАТО.

"Пакет USAI включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність українських військ за рахунок забезпечення артилерійських радарів, безпілотних повітряних комплексів, захищених засобів зв'язку, засобів електронної війни та військово-медичної евакуації, а також підготовки та навчання обладнання для підвищення експлуатаційної безпеки та спроможності баз ВПС України", - йдеться в повідомленні.

Ця допомога доповнює пакет USAI на суму 125 мільйонів доларів, наданого 1 березня 2021 року, який включав озброєні патрульні катери Mark VI, контр-артилерійські радари, тактичне обладнання, підтримку можливостей супутникових знімків та аналізу та обладнання для військової медичної допомоги та процедур бойової евакуації .

Водночас Пентагон закликає Україну продовжувати проводити реформи для кращого узгодження оборонного підприємства України з основним принципом демократичного цивільного контролю над військовими структурами НАТО; прийняти стратегію оборонної промисловості, яка краще підтримує потреби Збройних сил України, зміцнює економічну конкурентоспроможність України та покращує корпоративне управління; прийняти контроль за прямими іноземними інвестиціями на основі інтересів національної безпеки; підвищення ефективності та прозорості циклу оборонних закупівель; та просунути реформи управління людськими ресурсами для узгодження збройних сил України із західною системою управління кар’єрою.