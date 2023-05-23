Радар для ПВО и не только. Германия передала Украине новый пакет военной помощи

В список помощи вошли:

Радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D;

Бронированные мостоукладчики Biber - 2;

Беспилотники-разведчики Vector - 46;

Антидронные системы - 8;

Пограничные автомобили - 6;

Весовозы 8х6 - 2;

Тягачи с полуприцепами - 5;

Грузовики Zetros - 8.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

Беспилотник Vector - это БПЛА с неподвижным крылом, который способен взлетать и приземляться вертикально. БПЛА не требует пусковой катапульты или взлетно-посадочной полосы. По данным производителя, беспилотник способен работать по скорости ветра до 12 м/с.