Рада уволит Шуфрича с должности главы Комитета ВР по вопросам свободы слова

"Безусловно, на ближайшем заседании состоится его (Шуфрича - ред.) увольнение. По имеющейся сейчас информации, Комитет продолжит работать. Ликвидация этого Комитета была бы, в том числе, странной с той точки зрения, какие могут быть заголовки: "Верховная рада ликвидирует Комитет по вопросам свободы слова". Это может быть неверно протрактовано, особенно в условиях военного положения", - рассказала нардеп.

В то же время, по данным издания, увольнение Шуфрича может состояться уже на этой неделе, а его должность планируют предложить кому-то из оппозиционных фракций или групп.

Дело Шуфрича

15 сентября к нардепу Шуфричу пришла с обысками Служба безопасности Украины. Правоохранители обнаружили дома у нардепа георгиевские ленты, медали, ордена, а также коллекцию российских кителей и советских документов.

По данным источников РБК-Украина, у нардепа также нашли документ со схемой "автономии" для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом. На нем также есть подпись бывшего нардепа Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене.

Позже Шуфричу объявили подозрение в государственной измене. В деле речь идет о том, что он работал на Владимира Сивковича, агенте ФСБ и бывшем секретаре СНБО, который координировал российскую агентурную сеть в Украине.

После этого Шуфрича арестовали.

Больше о том, кто такой Нестор Шуфрич, читайте в материале РБК-Украина.

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