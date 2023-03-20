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Рада уволил Шкарлета с должности министра образования и науки

Фото: Сергей Шкарлет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.

Решение об отставке Шкарлета поддержали 295 нардепов.

Напомним, 18 марта министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. 20 марта комитет Рады поддержал его отставку.

Источники РБК-Украина сообщали, что на должность министра образования и науки вместо Шкарлета сейчас рассматривают действующего главу Малой академии наук Оксена Лесного. Это также подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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МинобразованияВерховная радаСергей Шкарлет