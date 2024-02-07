Рада уволила Лапутину с должности министра по делам ветеранов

Как проголосовали нардепы

За отставку Лапутиной проголосовали 302 народных депутата.

"Более того, профильный Комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства", - добавил Железняк.

Фото: голосование за отставку Лапутиной с должности министра по делам ветеранов (t.me/yzheleznyak)

Что предшествовало отставке

Напомним, что в понедельник, 5 февраля, в Верховную Раду поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. О чем сообщил глава ВРУ Руслан Стефанчук.

Отставку Лапутиной прокомментировал президент Владимир Зеленский. По его словам, это "вопрос исключительно менеджмента" и добавил, что "шаги перезагрузки" будут продолжаться не только в этом направлении.

Кто такая Юлия Лапутина

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Замужем. Имеет двух дочерей. Получила педагогическое и психологическое образование. Также защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила ученую степень кандидата психологических наук.

По данным из открытых источников, она - вторая женщина в истории независимой Украины, которая получила генеральское звание. С 1992 года Лапутина начала службу в Службе безопасности Украины, была оперуполномоченным подразделением контрразведки. Участвовала в нейтрализации сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности.

В 2014 году в составе первой объединенной группы СБУ работала в тогда оккупированном Краматорске, занималась разведкой, сбором и передачей информации. После освобождения Краматорска от пророссийских формирований инициировала акцию "Краматорск - это Украина", которую подхватили в других городах.

В том же году Лапутина была назначена на должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский присвоил полковнику Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.

В декабре 2020 года она была назначена министром Украины по делам ветеранов. Будучи в должности, Лапутина обещала выполнить программное обещание принять меры для улучшения жилищного обеспечения лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

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