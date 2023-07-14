Рада обратилась к президенту Грузии с просьбой помиловать Саакашвили

Верховная рада обратилась к президенту Грузии и парламентам государств - членов ЕС о необходимости осуществить гуманитарный акт и помиловать Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

По его данным, проект постановления №9491 поддержали 285 депутатов.

Верховная рада с целью сохранения жизни и здоровья гражданина Украины:

призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить омбудсмену Дмитрию Лубинцу доступ к гражданину Украины Михеилу Саакашвили;

обратилась к президенту Грузии с просьбой осуществить гуманитарный акт и помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние;

обратилась к парламентамгосударств - членов ЕС с просьбой принять резолюции о необходимости помилования Саакашвили президентом Грузии.

Обоснование помилования

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, широкое освещение в отечественных и мировых медиа информации об условиях содержания Саакашвили, а также соответствующие дипломатические сообщения побуждают Верховную Раду Украины к безотлагательному реагированию на сведения о критическом состоянии здоровья третьего президента Грузии (2004-2013 гг.), гражданина Украины Михеила Саакашвили

"Учитывая положения Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года, проект обращения Верховной рады основывается на общепринятых международно-правовых стандартах в сфере гуманитарного права и представляется с целью индивидуализированного проявления акта гуманизма и милосердия по отношению к гражданину Украины Михеилу Саакашвили", - говорится в документе.

Состояние здоровья Саакашвили

Грузинские стражи порядка задержали бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили еще в октябре 2021 года. Его обвинили в "злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов", за что он получил шесть лет тюрьмы.

С тех пор бывший президент Грузии восемь раз объявлял голодовку. На этом фоне его здоровье значительно ухудшилось. Недавно Саакашвили присутствовал на судебном заседании в онлайн-формате. Там он показал, насколько сильно похудел.