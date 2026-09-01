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Рада снова не отменила льготу на посылки до 150 евро: законопроекты провалили

15:00 01.09.2026 Вт
2 мин
За принятие законодательных изменений проголосовали только 194 народных депутата
aimg Анастасия Мацепа
Фото: законопроекты по льготе на посылки до 150 евро снова не поддержали в Раде (Getty Images)

Верховная Рада во второй раз не поддержала законопроекты №15460 и №15112д, которые предусматривают отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро. Для принятия решений не хватило голосов – ''за'' проголосовали 194 народных депутата из 226 необходимых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Верховной Рады.

Народные депутаты не поддержали законопроекты №15460 и №15112д по отмене льготы на посылки стоимостью до 150 евро.

За соответствующие законодательные изменения проголосовали только 194 депутата.

Поэтому парламент еще раз не набрал необходимого количества голосов для принятия этих законопроектов.

Правительство призвало поддержать законопроекты для финансирования обороны

На заседании парламента 1 сентября премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов поддержать законопроекты, необходимые для привлечения средств для покрытия дефицита финансирования Сил обороны. В их число входят законопроекты №15460 и №15112д.

По его словам, в текущем году Украина может получить от партнеров 30 млрд долларов при условии выполнения взятых на себя обязательств. В то же время, дефицит оборонного бюджета составляет 27 млрд долларов.

Корецкий пояснил, что среди причин дефицита – удорожание войны из-за увеличения количества воздушных атак РФ, дронов и ракет, а также финансирование Министерством обороны в первом полугодии расходов за счет второго полугодия.

''Я очень прошу поддержать эти законопроекты, которые уже есть в повестке дня, и параллельно, совместно проработать, чтобы быстрее всего включить в повестку дня абсолютно все остальные'', – подчеркнул премьер.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Украина взяла на себя ряд обязательств перед МВФ, в частности поотмене беспошлинной стоимости международных посылок, которая составляет 150 евро. В конце марта правительство приняло законопроект с соответствующими нормами. Профильный комитет парламента 26 августа третий раз рекомендовал Раде поддержать налогообложение посылок.

В настоящее время в Украине действуют льготы на посылки из-за границы стоимостью до 150 евро. В правительстве рассчитывают, что, начиная с 1 января 2027 года, к международным почтовым отправлениям будет применяться НДС (20%) на всю стоимость посылки. Однако некоммерческие отправления (подарки, личные вещи) до 45 евро, отправленные от физического лица в другое физическое лицо, облагаться налогом не будут.

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