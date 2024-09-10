Рада изменила график заседаний: в чем причина таких решений
В календарный план работы Верховной Рады внесены изменения. Вместо пленарной недели 24-26 сентября депутаты будут работать 17-19 сентября.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.
Собеседник связал эту перестановку заседаний в Раде с бюджетным процессом.
"Сроки по бюджету поджимают", - отметил он.
Также, по информации источника, планируется, что депутаты соберутся на короткое заседание 23 сентября, чтобы провалить постановления, которые блокируют бюджетный процесс.
Госбюджет-2025
Напомним, как рассказал первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко, Рада ожидает, что государственный бюджет Украины на 2025 год будет консервативным. Кабинет министров внесет законопроект в парламент 15 сентября.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, при планировании бюджета на 2024 год вместе с МВФ учитывался прогноз, что война будет продолжаться до лета 2024 года. Поэтому бюджет предусматривал значительные расходы на военные нужды, но мобилизация и заполнение вакансий в ВСУ требуют дополнительного финансирования.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.