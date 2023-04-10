Рада собирается призвать страны НАТО ускорить членство Украины в альянсе

Документ был зарегистрирован в парламенте в воскресенье, 9 апреля. Нардепы хотят призвать НАТО ускорить выполнение решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года по членству Украины.

Рада подготовила обращение к:

государствам-членам Организации Североатлантического договора;

парламентам этих стран;

Парламентской ассамблее НАТО.

Народные депутаты призывают коллег из стран НАТО обратиться к своим правительствам с просьбой принять совместные документы для приближения Украины к членству во время Весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

В Раде отмечают, что соответствующее обращение поможет сформировать консенсус среди членов НАТО по евроатлантической интеграции Украины.

Следует отметить, что на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года было провозглашено согласие на вступление Украины и Грузии в альянс, но присоединение двух стран было отложено.

Напомним, недавно Литва приняла резолюцию о приглашении Украины в НАТО на летнем саммите в Вильнюсе.

Как сообщалось, генсек НАТО отмечает, что позиция альянса по отношению к Украине не изменилась, однако без победы в войне вопрос членства не будет иметь значения.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что наша страна будет бескомпромиссной на пути к членству в НАТО.

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