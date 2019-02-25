Рада завтра розгляне закон про допуск іноземних військових на навчання в Україну

Загалом блок національної безпеки включає близько 5-6 питань

Верховная рада завтра, 26 февраля, рассмотрит законопроект о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. Об этом сообщил глава Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, этот вопрос будет стоять одним из первых на повестке дня.

"На прошлой неделе мы не завершили рассмотрение проект закона №10006 и 1006-1, и поэтому предлагается, что мы начинаем новую неделю с законопроекта "О внесении изменений в Жилищный кодекс об обеспечении прав собственников ". После того, предлагается блок вопросов национальной безопасности и обороны. Среди вопросов, проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины. Речь идет о совместных учениях между украинскими военными, а также военными из США, Канады и других стран. Этот вопрос будет стоять одним из первых", - сообщил Парубий.

Спикер подчеркнул, что блок национальной безопасности включает около 5-6 вопросов.

"Предлагается, чтобы мы первым его рассмотрели на завтрашнем заседании", - сообщил Парубий.

Напомним, 20 февраля в Раде появился законопроект №10067 об одобрении решения президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Министерства обороны Украины Степан Полторак заявил, что в 2019 году будет активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море.