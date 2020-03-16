Рада завтра розгляне питання про відстрочку декларування

На позачерговому засіданні парламенту можуть розглянути питання щодо відтермінування декларування через пандемію коронавірусу. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами голови комітету з питань фінансів та податкової політики Данила Гетьманцева, законопроект буде допрацьований у комітеті.

"Розгляньте цей законопроект. Врахуйте в цьому законопроекті питання, яке було зазначене щодо відтермінування декларацій до 01.06.2020 року у зв’язку з тим, що частина установ та організацій будуть працювати в позаштатному режимі. Ми це питання включаємо в порядок денний завтра, а далі якщо воно не буде підготовлене - ми його не будемо розглядати", - заявив спікер ВР.

За словами глави Ради, йдеться про подання декларацій усіма чиновниками.

"Давайте не забувати, що декларування - це для всіх чиновників. Шановні колеги, розгляньте можливість відтермінування подання декларацій. Це ж не скасування, це відтермінування. Розгляньте зміни, щоб продовжити термін подання декларацій", - додав Разумков.

Нагадаємо, Верховній раді на позачерговому засіданні пропонується розглянути законопроект про відстрочення податків та скасування податкових штрафів у рамках карантину через коронавірус в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Верховної ради Дмитро Разумков назвав законопроекти, які розглянуть на позачерговому засіданні ВР, яке буде проведено для вирішення питань пандемії коронавірусу. Серед них - й ініціатива про відстрочку податків.

Як писало РБК-Україна, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.