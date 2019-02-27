Рада завтра проголосує закон про медіацію

Сьогодні нардепи розглянули майже 250 з 396 поправок до закону до другого читання

Верховная рада Украины в четверг, 28 февраля, проголосует за законопроект №3665 "О медиации" во втором чтении, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 246 поправок ко второму чтению документа. Отметим, что всего в законе 396 поправок.

Документ, в частности, определяет правовые основы предоставления услуг медиации на профессиональной основе, распространения практики мирного разрешения споров несудебными методами с целью разгрузки судов и обеспечения сбалансированных взаимоотношений между институтом медиации и судебной системой.

Так, проект закона дает определение терминов "медиация" и "медиатор", определяет основные принципы медиации, правовые основы проведения процедуры медиации, условия получения статуса медиатора, особенности проведения процедуры медиации во время судебного или третейского разбирательства, механизмы контроля за качеством предоставления услуг медиации, и принципы государственной политики в сфере медиации.

Законопроект также предоставляет гарантии сохранения доступа к суду гражданам, которые будут прибегать к медиации, и вводит следующие ограничения: средства и методы проведения медиации, которые выбирает медиатор, не должны противоречить действующему законодательству Украины; соглашение по результатам медиации не должно содержать положений, которые противоречат законодательству Украины, интересам государства и общества, его моральным принципам, и другим требованиям законодательства.

В отношениях института медиации и судебной системы законопроект исходит из принципа органического "встраивания" медиации в существующую правовую систему. По законопроекту институт медиации дополняет (а не меняет) действующие правовые институты, такие как мировое соглашение в гражданском и хозяйственном процессах, примирение в административном судопроизводстве и уголовном процессе, и тому подобное. Таким образом, проект закона вводит модель добровольной присудебной медиации, где суд имеет право рекомендовать медиацию сторонам, а стороны могут отказаться от этого.

Напомним, в ноябре 2016 года Рада поддержала за основу законопроект №3665 "О медиации". За документ проголосовали 238 парламентариев.

Как писало РБК-Украина позже, в декабре 2016-го министр юстиции Павел Петренко во время встречи со студентами прогнозировал, что институт медиации появится в Украине в 2017 году.