Рада завтра планує прийняти законопроект про онлайн роботу комітетів

У понеділок, 30 березня, Верховна рада планує прийняти законопроект про онлайн роботу комітетів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна

За його словами, порядок денний Ради стосується питань боротьби з коронавірусом.

"Порядок денний, на першу позачергову сесію, він стосується питань боротьби з коронавірусом та змін до роботи Верховної ради, щоб комітети могли працювати у відеорежимі в Skype. Щоб готувати необхідні закони і збиратись рідко", - заявив Корнієнко.

За словами голови фракції Давида Арахамії, на позачерговому засіданні буде розглянуто пакет законопроектів, які впровадять економічні стимули для населення.

"Є дуже багато напрацювань. Це для того, щоб пережити карантин. Це, можливо, буде єдиний випадок, коли ми все погодили заздалегідь", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що позачергове засідання Ради заплановано на понеділок, 30 березня. Таке рішення прийнято у зв'язку доопрацюванням деяких законопроектів.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський наполягає на підготовці законопроекту про дистанційної роботи парламенту. Законопроект буде діяти лише під час коронавіруса.