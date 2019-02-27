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Рада завтра розпочне розгляд "мовного закону"


За словами Княжицького, закон має бути ухвалений до першого туру виборів президента

Верховная рада Украины завтра, 28 февраля, начнет рассмотрение во втором чтении "языковой закон" - законопроекта 5670-д "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Княжицкого.

По словам Княжицкого, предусмотрено создание двух органов - Национальной комиссии по стандартам языка.

"Она будет утверждать стандарты языка и выдавать государственные сертификаты об уровне владения государственным языком", - говорится в сообщении.

Второй орган -Уполномоченный по защите государственного языка, который будет рассматривать жалобы лиц относительно несоблюдение языкового законодательства.

"Законопроектом не вводится обязательная сертификации на знание языка для всех граждан Украины. В то же время, знание языка является одним из условий для занятия высших должностей в государстве. Это соответствует европейской практике", - добавил Княжицкий.

Он также добавил, что языковой закон должен быть принят до первого тура выборов президента.

Напомним, глава ВР Андрей Парубий заявил, что "языковой закон" безотлагательно рассмотрят во втором чтении в феврале. В документ могут включить поправку о языке образования.

РБК-Украина писало, что подготовленный ко второму чтению закон о функционировании украинского языка как государственного не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках Европейского союза.

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