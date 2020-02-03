Рада може заслухати главу Міненерго щодо комунальних тарифів

На годині запитань до уряду Верховна рада може заслухати міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля з питань комунальних тарифів. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Йдеться про звіт щодо платіжок за газ та тепло.

"Щодо того, як ми пропонуємо провести годину запитань до уряду, то є дуже нагальне питання, яке всіх турбує. Це платіжки за газ, за тепло. Ми бачили нараду, яку провів президент із урядом. Уряд відзвітував президенту про цей процес. Тепер логічно, щоб він відзвітував і Верховній раді", - заявив Корнієнко.

За його словами, в парламентарів є багато питань до Оржеля щодо зниження платіжок за опалення.

"Тому ми запрошуємо, зрозуміло, прем'єр-міністра та весь склад уряду, що приймає участь у годині запитань до уряду. Але міністра енергетики Оржеля, думаю, що важливо послухати. І де реально є зниження тарифів, а є незрозумілі ситуації. Що нам як Верховній раді зробити, щоб це зниження все-таки відбулось?" - додав парламентар.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів нараду з тарифами на поставку тепла в регіонах України. Відео з наради було опубліковано на сторінці Офісу президента в Facebook.

Як писало РБК-Україна, 1 грудня під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з питань тарифів на послуги теплопостачання для населення і реалізації програми енергоефективності в житловому фонді.

Підкреслимо, за даними Держстату, середній розмір платіжки за комуналку зріс за грудень на 8%.