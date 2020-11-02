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Рада може заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років, але не відразу

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту заборонити продаж електронних сигарет українцям до 18 років. При цьому пропонується передбачити перехідний період.

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Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету обговорили підготовлений до другого читання законопроект № 3628. Комітет рекомендує Верховній раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому як закон з урахуванням перехідного періоду 18 місяців", - вказано у повідомленні.

Закон пропонує заборонити продаж електронних сигарет особам, які не досягли 18 років, на рівні з традиційними тютюновими виробами. Планується заборонити і продаж товарів дитячого асортименту, що імітують тютюнові вироби або електронні сигарети.

Нагадаємо, в Україні мають намір заборонити продаж електронних сигарет українцям віком до 18 років. Верховна рада прийняла за основу відповідний проект закону авторства Кабінету міністрів №3628. За документ проголосували 272 нардепа.

Як писало РБК-Україна, даний проект закону Кабмін вніс у Раду на початку червня.

Крім того, в кінці 2019 року КМУ під головуванням Олексія Гончарука ініціював зміни до законодавства про оборот електронних сигарет в Україні.

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