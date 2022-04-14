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Рада заборонила символіку, яку використовують російські окупанти в Україні

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада прийняла в другому читанні законопроєкт, що забороняє символіку, які використовують окупанти у війні проти України. Документ підтримали 354 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Йдеться про законопроєкт №7214 "Заборона символіки, яка використовується збройними силами окупанта у війні проти України". Документ прийнятий у другому читанні 354 депутатами.

Законопроєкт № 7214 внесений до Ради 26 березня поточного року. Комітет з гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти документ у другому читанні.

Нагадаємо, сьогодні Молдова заборонила використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V", а також будь-яких знаків, які асоціюються з розв'язаною Росією війною в Україні.

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