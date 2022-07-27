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Рада заборонила колекторам вимагати борги з військових і переселенців

Фото: Рада заборонила колекторам вимагати борги з військових та переселенців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Верховна рада в середу, 27 липня, прийняла законопроект, який забороняє колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ, тероборони і переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від Партії "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

У другому читанні законопроект підтримали 302 нардепи.

Зміни, які вносить документ, будуть, зокрема, застосовані по відношенню до військових, які проходять службу на території України і військовослужбовцям, які стали інвалідами в результаті служби.

Також, відповідно до законопроекту, колектори не зможуть стягнути борги з родичів загиблих військових і людей, які знаходяться в полоні або числяться зниклими безвісти.

При цьому нововведення будуть діяти під час воєнного стану в Україні і протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Нагадаємо, законопроект був підтриманий в Раді в першому читанні 8 липня. Тоді його підтримав 281 депутат.

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