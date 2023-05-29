Рада призвала усилить ответственность судей за коррупцию

На заседании в понедельник, 29 мая, данное решение было поддержано 280 нардепами. В нем призывается рассмотреть возможность ввести проверку добродетели судей и ужесточение ответственности за совершение ими коррупционных преступлений.

Кроме этого, в заявлении указано, что Верховная Рада "решительно осуждает позорный случай, который произошел в Верховном суде". Там также отмечено недопустимость случаев, когда руководитель высшего суда Украины может быть причастен к коррупции.

Также депутаты подчеркнули необходимость беспристрастно и эффективно расследовать коррупцию в Верховном суде.

"Те, кто не готов существовать в справедливой и прозрачной реальности и будет совершать коррупционные действия, должны быть исключены из рядов судейского корпуса и привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

В документе призывается возобновить рассмотрение Высшим советом правосудия дисциплинарных жалоб в отношении судей и возможность ввести периодическую проверку добродетели судей. Чиновники хотят усовершенствовать правила отбора и доступа к профессии судьи с помощью проверки всех кандидатов на должность судьи по профессиональной компетентности и добродетели.

Освобождение Князева

Ранее Верховный Суд возглавлял Всеволод Князев. Его недавно вместе с адвокатом поймали на крупной взятке в 2,7 млн долларов. Кназева задержали и поместили в изолятор на период до избрания.

Позже пленум Верховного Суда выразил Князеву недоверие. Это означает, что его уволили с должности.

18 мая Князева арестовали с возможностью внесения залога в размере 107 млн. гривен. После чего по делу бывшего председателя Верховного Суда дополнительно изъяли еще почти полмиллиона долларов.

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