Рада запретила РПЦ. Что будет с Московским патриархатом

"За" отдали свои голоса 265 народных избранников. По словам Железняка, закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования.

"Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут иметь 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ", - написал парламентарий.

Как голосовали нардепы (по фракциям):

"Слуга народа" - 173

"Европейская солидарность" -25

"Батькивщина" - 17

"Платформа за жизнь и мир" - 1

"За майбутне" - 9

"Голос" - 18

"Довира" - 11

"Восстановление Украины" - 0

Внефракционные - 11 голосов.

Фото: голосование в Верховной Раде во втором чтении за законопроект о запрете РПЦ (t.me/yzheleznyak/8101)

О чем закон

Ст. 5 закона "О свободе совести и религиозных организациях" дополняется формулировкой, из которой следует, что не допускается деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с центрами влияния церкви, руководящий центр которой находится в Российской Федерации.

Часть 16 ст. 6 дополняется пунктом о том, что в случае выявления нарушений деятельность религиозной организации может быть прекращена в судебном порядке по иску центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере религии (или по иску прокурора).

Закон вступает в силу через месяц со дня опубликования. Соответственно, документ еще должен подписать президент.

Что будет с УПЦ Московского патриархата

Как объяснял глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев, нельзя говорить о том, что основная цель законопроекта - ограничение деятельности УПЦ МП. А в том, чтобы на третьем году полномасштабного вторжения РФ эффективно бороться с вражеской пропагандой, которая распространяется через церковь.

Соответственно, религиозная организация в Украине не имеет права быть аффилированной и находиться в иерархических связях подчинения с церковью, которая имеет управляющий центр в России. Запрет РПЦ не означает автоматический запрет УПЦ, потому что УПЦ заявляет о разрыве связей с Москвой. Теперь у УПЦ Московского патриархата есть возможность это доказать, говорил нардеп в комментарии РБК-Украина.

По словам спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, будет немедленно запрещена РПЦ, в то же время у украинских церквей, которые подозреваются в сотрудничестве с РПЦ, будет 9 месяцев на разрыв связей.

Сначала в отношении организаций, если есть подозрение о сотрудничестве с РПЦ, будет проводиться экспертиза. И если такие признаки выявят, то будет подано решение о прекращении деятельности, котором может быть оспорено в судебном порядке.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", - добавил Стефанчук.

Как на это реагируют другие церкви

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский обсуждал законопроект с представителями Совета церквей и религиозных организаций.

"Верховной Раде предложен законопроект, который может реально гарантировать, что не будет никаких манипуляций из Москвы украинской церковью. Этот законопроект должен сработать и должен добавить Украине соборности, реального нашего единства духовного", - отметил он.

В заявлении Всеукраинского Совета церквей говорится о поддержке запрета связей с РПЦ, а также об осуждении деятельности РПЦ, которая стала "соучастником кровавых преступлений российских захватчиков против человечности".

Кроме того, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Эпифаний призвал предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия начать диалог об объединении.