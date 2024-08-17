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Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ

Суббота 17 августа 2024 22:07
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Стефанчук: Рада даст религиозным организациям 9 месяцев на разрыв связей с РПЦ Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (facebook.com/stefanchuk.official)
Автор: Эдуард Ткач

Согласно законопроекту №8371, Русская православная церковь в Украине будет немедленно запрещена. В то же время, у украинских религиозных организаций, которые подозревают в сотрудничестве с РПЦ, будет 9 месяцев, чтобы разорвать связи с Москвой.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Русская церковь в Украине будет запрещена. Это четкое положение, которое предусматривается в третьей статье этого закона", - сказал Стефанчук.

Он добавил, что те религиозные организации, которые существуют в Украине и если к ним есть подозрение о каких-либо афилиациях или сотрудничестве с РПЦ, то будет проводиться экспертиза.

"Именно эксперты, которые занимаются этими вопросами, скажут, есть ли признак афилиации", - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Если эти признаки есть, в таком случае будет подано решение о прекращении деятельности таких организаций. Однако оно может быть оспорено в судебном порядке.

По словам Стефанчука, все шаги и нюансы прописаны, чтобы:

  • обеспечить конституционный строй в государстве с точки зрения религиозных отношений;
  • сделать несправедливым преследование тех или иных вещей и дать возможность тем церквям, которые хотят отскоблиться от Москвы, сделать это в соответствии с каноническим правом.

Как отметил председатель Верховной Рады, у религиозных организаций будет определенный период, за который они смогут совершить ряд действий, свидетельствующих о том, что они уже не имеют афилиации или связи с РПЦ. Тогда уже будет решаться вопрос о прекращении или не прекращении их деятельности.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", - резюмировал Стефанчук.

Борьба с РПЦ

В январе 2023 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает в Украине деятельность церквей, которые управляются из России. Как объясняли в парламенте, законопроект направлен на обеспечение духовной независимости Украины и защиты ее национальных интересов.

Однако до сих пор депутаты не рассмотрели документ во втором чтении. В прошлом месяце, в июле, этот вопрос фактически вызвал блокирование работы парламента. Народные избранники не смогли прийти к согласию, выносить ли законопроект на голосование.

В интервью РБК-Украина, глава комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев объяснял, как должен работать законопроект. Подробнее - по ссылке.

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