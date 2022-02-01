Рада взялася за розслідування окупації Криму. Перевірить дії влади в 2014

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Повідомляється, що слідча комісія займеться перевіркою відомостей про факти сприяння посадовими особами органів влади та органів місцевого самоврядування України Російській Федерації під час окупації Криму в 2013-2014 роках.

Нардепи також збиратимуть інформацію та пояснення від осіб, підприємств, організацій, центральних та місцевих органів влади, залучених до діяльності, пов'язаної з колом питань, які розслідуватиме ТСК. До складу комісії увійдуть 10 нардепів.

Окупація Криму сталася в лютому 2014 року після того, як російський президент Володимир Путін віддав наказ "почати роботу щодо повернення Криму". Російські військові остаточно зайняли будівлі органів місцевої влади 27 лютого. Пізніше 16 березня на півострові пройшов "референдум", а 18 березня Москва "приєднала" український Крим.