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Рада взялася за напрацювання змін до закону про Управління держохорони

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 17:40
Рада взялася за напрацювання змін до закону про Управління держохорони Фото: в Раді почали напрацювання змін до закону про Управління держохорони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Верховній раді почали напрацювання проекту змін до закону про державну охорону органів влади. Над ним працюватиме робоча група на базі комітету з питань національної безпеки.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"У комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбулося перше засідання робочої групи з напрацювання законопроекту про внесення змін до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", - вказано у повідомленні.

Член комітету нацбезпеки Олександр Ковальов підкреслив, що поява нових загроз, з урахуванням збройної агресії проти України, змушує владу удосконалювати силові відомства в системі національної безпеки та оборони, зокрема Управління державної охорони.

Роботу УДУ регламентує закон, який було прийнято 1998 року. Документ вимагає відповідних змін.

Вказано, що запрошені на засідання робочої групи представники посольства Сполучених Штатів Америки в Україні підтримали ініціативу напрацювання змін у чинний закон та запропонували подальший механізм співпраці щодо функціонування УДО.

Нагадаємо, у липні 2020 року президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Управлінні державної охорони. Зеленський звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника управління, а на його місце призначив В'ячеслава Штучного.

Як писало РБК-Україна, у травні 2019 року начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку.

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