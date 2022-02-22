Рада зробила заяву через визнання Росією "ЛДНР"

Ухваливши рішення про визнання "ЛДНР", Російська Федерація в односторонньому порядку де-факто вийшла з мінських домовленостей, а також зруйнувала відповідний переговорний процес на рівні країн - учасниць нормандського формату та у рамках ТКГ, йдеться у проекті заяви.

"В рамках процесу мирного врегулювання та законодавством України визначені поняття тимчасово окупованих територій як "окремі райони Донецької і Луганської областей України" та межі цих тимчасово окупованих Російською Федерацією українських територій. Будь-яких інших утворень на території зазначених областей України не існує", - йдеться у законопроекті.

Рада закликає інші країни утримуватися від будь-яких дій чи кроків, які могли б бути витлумачені як їх визнання.

Парламент України, згідко з проектом заяви, закликає запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти РФ та її керівництва, включно з замороженням запуску "Північного потоку-2", відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів (SWIFT) та заборону експорту до Російської Федерації високих технологій, зокрема тих, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору.

Крім того, Рада закликатиме уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню обороноздатності України та прискорити надання комплексної, у тому числі оборонної, допомоги, спрямованої на посилення здатності України реагувати на загострення безпекової ситуації з боку Російської Федерації.