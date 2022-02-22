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Рада може ввести НС в прикордонних з Росією областях, - підсумок зустрічі з Зеленським

Автор: Артем Горовенко

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з силовиками і главами фракцій Верховної ради обговорював можливість введення надзвичайного стану в прикордонних з Росією областях. Якщо буде узгоджена позиція, то рішення можуть прийняти протягом одного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Були ідеї про введення воєнного стану, але вводити не будемо до тих пір, поки не почнеться відкрита агресія. Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області. Мені здається, особисто моя позиція, що вже треба вводити. Якщо вирішимо, то протягом одного дня проголосуємо", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країна перейде на воєнний стан тільки у випадку широкомасштабної війни з Росією.

А до парламенту внесли законопроект, який заборонить народним депутатам виїжджати з України в умовах воєнного стану.

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