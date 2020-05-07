Рада запровадила додаткові заходи для підвищення соцзахисту медиків

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №3380 "Про внесення змін до деяких законів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19", передає кореспондент РБК-Україна.

За нього проголосували 336 нардепів.

Документом запроваджуються додаткові заходи для підвищення соціального захисту медичних працівників закладів охорони здоров’я шляхом встановлення виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

Проектом надається можливість залучати на волонтерських засадах до виконання заходів, пов’язаних із протидією поширенню коронавірусної хвороби (СOVID-19) лікарів-інтернів, а також лікарів-спеціалістів, які ще не мають кваліфікаційної категорії із встановленням обмежень щодо такого залучення.

Також вводиться обов’язкове тестування на амбулаторному та стаціонарному рівнях усіх осіб, які звертаються за медичною допомогою з ознаками коронавірусної хвороби, та контактних з хворими на COVID-19 осіб, а також медпрацівників, які працюють у закладах з надання медичної допомоги таким хворим, працівників Національної поліції, Національної гвардії та іншим працівникам, задіяним у здійсненні протиепідемічних заходів, незалежно від того, чи мали вони контакт з хворим на коронавірусну хворобу.

Крім того, законопроектом пропонується Кабінету міністрів надати низку доручень Міністерству охорони здоров’я, зокрема щодо розробки та оновлення:

порядку визначення призначених для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19) закладів охорони здоров’я, які належать до першої, другої та третьої хвиль захворюваності, та тимчасових закладів охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталів), а також черговості їх заповнення;

інструкції з навчання медичного та іншого персоналу, залученого до боротьби з COVID-19 щодо запобіжних заходів, спрямованих на попередження інфікування;

порядку дій у випадку пікового навантаження на заклади охорони здоров’я, призначені для госпіталізації хворих на коронавірусну хворобу (COVID-19);

алгоритму тестування визначених законом осіб на COVID-19 з регулярним його переглядом відповідно до рекомендацій ВООЗ та Центру з контролю та профілактики захворювань США.

Також пропонується зобов'язати МОЗ обов’язково оприлюднювати на офіційному веб-сайті інформацію щодо результатів тестування; забезпеченості закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, виробами медичного призначення; кількості та кваліфікації залученого до боротьби з COVID-19 медичного персоналу; проведення закупівель, отримання та розподілу лікарських засобів тощо.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту на четвер, 7 травня. Засідання було скликане на вимогу понад 150 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада України може вийти з карантину 18 травня. Автором відповідного проекту постанови став глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Згідно з проектом, Рада починає працювати у звичайному режимі з 18 травня.