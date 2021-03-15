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Рада візьметься за суттєве очищення законодавства України цього тижня

Новость на русском → Україна, Понеділок 15 березня 2021 14:57
Рада візьметься за суттєве очищення законодавства України цього тижня Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує взятися за суттєве очищення законодавства України цього тижня. Народні депутати мають намір розглянути законопроект №4284.


Про це заявив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук у ході засідання погоджувальної ради ВР.

Він наголосив на необхідності підвищення якості законодавства.

"На цьому тижні буде розглядатися проект закону №4284 "Про дерадянізацію законодавства України", який дасть можливість усунути ті акти, які існують у законодавчому полі ще з 20-х років минулого століття", - сказав замглави парламенту.

Нагадаємо, раніше комітет з питань організації державної влади рекомендував ВР прийняти за основу законопроект №4284 "Про дерадянізацію законодавства України".

Як писало РБК-Україна, раніше Стефанчук заявив, що в Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності. Кількість чинних нормативно-правових актів вже набагато перевищила один мільйон.

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