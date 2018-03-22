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Рада внесла зміни до КПК, суттєво спростивши роботу слідчих

НовиниПолітика    22.03.2018 - 11:59
Фото: засідання ВРУ (РБК-Україна, Віталій Носач)
Фото: засідання ВРУ (РБК-Україна, Віталій Носач)

За законопроект проголосували 256 народних депутатів

Верховна рада України прийняла законопроект №8151, який скасовує норму нового Кримінального процесуального кодексу (КПК), що блокує роботу слідчих. Про це йдеться на сайті парламента.

За відповідний законопроект проголосували 256 народних депутатів.

Відповідним законом внесено зміни до статті 132 (Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження), 184 (Проведення обшуку), 234 (Обшук) КПК України, передбачивши, що подання клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення обшуку або обрання запобіжного заходу здійснюється на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, як юридична особа. Згідно з законопроектом, тепер правоохоронним органам дозволено подавати свої клопотання до судів за місцем проведення слідчих дій, що істотно прискорить розслідування.

Документ розроблено з метою підвищення ефективності та якості попереднього розслідування у кримінальних провадженнях органами досудового розслідування.

Нагадаємо, депутати Верховної ради в ході вечірнього засідання у четвер, 15 березня, відхилили законопроект №7547, яким повинні бути скасовані поправки до КПК з метою усунення недоліків в законодавстві після прийняття судової реформи. Нардепи віддали під час голосування 208 голосів.

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Теги: УПК, Верховна Рада
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