Рада внесла зміни до Податкового кодексу з видобутку бурштину

Верховна Рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 265 нардепів.

Проектом пропонується зменшення ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину, що кінцевою метою, спрямоване на здійснення такої діяльності в законодавчо визначеному колу.

зокрема, передбачається зменшити з 25 до 10% ставку рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин - бурштину.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в кінці вересня в Раді створили робочу для законодавчого врегулювання питань видобутку бурштину.

Також повідомлялося, що Кабмін вніс у Раду три законопроекти про видобуток бурштину. Зокрема, були зареєстровані законопроекти №2240 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо врегулювання питання видобутку бурштину", №2241 "Про внесення зміни до статті 252 Податкового кодексу України щодо впорядкування розміру ставки рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину", №2242 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України про розподіл рентної плати за користування надрами для видобутку бурштину"