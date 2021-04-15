Рада внесла зміни до бюджету-2021, перерозподіливши видатки трьох міністерств

"За" проголосували 275 нардепів.

До другого читання зміст закону значно розширили. Зараз він передбачає перерозподіл видатків трьох міністерств.

У першому читанні проект повинен був врегулювати фінансове забезпечення з державного бюджету роботи відновленого МінАП. Додаткові кошти від держави не знадобляться, адже фінансування відомства буде здійснюватися за рахунок коштів, передбачених у бюджеті-2021 для Мінекономіки і Мінекології.

На фінансування відомства передбачалося 6 713 257,1 тисячі гривень.

До другого читання надійшли пропозиції щодо перерозподілу деяких видатків, передбачених за загальним фондом державного бюджету.

Збільшуються видатки споживання для Мінекономіки за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" на 5 552,6 тис. грн (з них оплата праці - на 3 560,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 104,3 тис. грн).

І на таку ж суму зменшуються видатки для Мінагрополітики за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу", у тому числі видатків споживання - на 5 454,4 тис. грн (з них оплата праці - на 3 560,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 104,3 тис. грн) і видатків розвитку - на 98,2 тис. грн.

Для Міністерства молоді та спорту збільшили видатки за програмою "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" на 10 338,8 тис. грн (з них оплата праці - на 8 474,4 тис. грн) та зменшили видатки споживання на таку ж суму за програмою "Підготовка і участь національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх".

Міністерству охорони здоров’я пропонувалося збільшили видатки споживання за бюджетною програмою "Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров’я" для фінансового забезпечення діяльності Центру мікрохірургії ока на 138 746 тис. грн.

І на таку ж суму зменшити видатки споживання за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення".

Однак у ході розгляду в сесійній залі відповідну правку поставили на підтвердження. За неї проголосували лише 217 парламентаріїв. Тому норму вилучили з закону.