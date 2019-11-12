Рада включила легалізацію видобутку бурштину до порядку денного

Верховна рада України включила до порядку денного законопроект № 2240 про легалізацію видобутку бурштину. Відповідне рішення підтримали 342 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, даний законопроект пропонує внести зміни до законодавчих актів, що регулюють процедуру отримання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобутку бурштину.

Як говориться в пояснювальній записці, необхідність прийняття даного законопроекту обумовлена надзвичайно великими розмірами незаконного видобутку і обороту бурштину.

Нагадаємо, в жовтні Кабінет міністрів України подав до Верховної ради три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет законопроектів про видобуток бурштину. Зокрема, зміни передбачають скасування додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та інше.

До цього президент України Володимир Зеленський зареєстрував законопроект №2059 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за незаконний видобуток бурштину або переміщення його через митний кордон України".

