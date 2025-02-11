Рада вынесла законопроект о кредитных историях на всенародное обсуждение: что это значит

Данный закон предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй, в частности сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств. Он также определяет функционирование институтов, связанных с этой деятельностью, и правовые основы государственного надзора.

Однако сегодня на заседании Рада не поддержала законопроект, а отправила его на всенародное обсуждение. Такое решение приняли 226 парламентариев.

Что такое всенародное обсуждение

Обычно на заседании Верховная Рада по результатам рассмотрения законопроектов принимает одно из трех решений: принять его за основу, отклонить и вернуть на доработку. Однако существует и четвертое - законопроект публикуют в официальном печатном издании для всенародного обсуждения, после чего доработать и подать на повторное первое чтение.

В случае законопроекта №12260, это позволит избежать провала голосования, ведь он является одним из обязательств, взятых Украиной перед МВФ.

Хотя законопроект о кредитной истории не первый, который вынесен на всенародное обсуждение, подобные случаи довольно редки.