Рада вынесла законопроект о кредитных историях на всенародное обсуждение: что это значит

Верховная Рада не поддержала законопроект №12260 о кредитной истории. Впервые в истории парламента документ отправили на всенародное обсуждение.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Данный закон предлагает установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй, в частности сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств. Он также определяет функционирование институтов, связанных с этой деятельностью, и правовые основы государственного надзора.
Однако сегодня на заседании Рада не поддержала законопроект, а отправила его на всенародное обсуждение. Такое решение приняли 226 парламентариев.
Обычно на заседании Верховная Рада по результатам рассмотрения законопроектов принимает одно из трех решений: принять его за основу, отклонить и вернуть на доработку. Однако существует и четвертое - законопроект публикуют в официальном печатном издании для всенародного обсуждения, после чего доработать и подать на повторное первое чтение.
В случае законопроекта №12260, это позволит избежать провала голосования, ведь он является одним из обязательств, взятых Украиной перед МВФ.
Хотя законопроект о кредитной истории не первый, который вынесен на всенародное обсуждение, подобные случаи довольно редки.
НБУ отметил, что МВФ отметил эффективное выполнение Украиной программы EFF, несмотря на условия войны. Украина выполнила все структурные маяки по шестому пересмотру и еще три дополнительных. Глава НБУ Андрей Пышный поблагодарил МВФ за поддержку и сотрудничество, которое помогло уменьшить неопределенность относительно международной финансовой помощи в 2025 году.
Соглашение с МВФ на 15,6 млрд долларов одобрено в марте 2023 года, и уже получено шесть траншей на 8,7 млрд. Также в октябрьском меморандуме МВФ пересмотрел прогноз продолжительности войны, ожидая ее завершения в конце 2025 года, а общую потребность Украины в финансировании до 2027 года оценил в 151,4 млрд долларов.
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